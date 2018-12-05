Алтайский биофармкластер представил новинки на выставке "Аптека-2018"

БАРНАУЛ, 5 дек — РИА Новости. Новые разработки специалистов алтайского биофармацевтического кластера представили в московском "Экспоцентре" на международной специализированной выставке "Аптека-2018", сообщает пресс-центр правительства Алтайского края.

На стенде Алтайского края демонстрируют лекарственные препараты, широкий ассортимент биологически активных добавок и лечебной косметики. Свои продукты при поддержке правительства региона представили компании "Алтайвитамины", "Омега", "Малавит", "Алтэя", "Бальзам", "Пантопроект", "Алькор" и другие.

Участники биофармацевтического кластера Алтайского края ищут на выставке новые каналы сбыта продукции, сказал директор кластера Дмитрий Белоусов. "Уже в первый день работы выставки мы отметили повышенный интерес к алтайской продукции со стороны оптовых покупателей и иностранных гостей", — передает его слова пресс-служба правительства Алтайского края.

Международная специализированная выставка "Аптека-2018" проходит в "Экспоцентре" с 3 по 7 декабря. Это одно из ключевых событий Российской недели здравоохранения и крупнейший в стране смотр достижений научной и практической медицины, уточнили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Другие новости региона читайте здесь>>