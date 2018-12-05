Аэропорт в Марий-Эл могут запустить к 2020 году, заявил глава Росавиации

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам разговора с главой Росавиации Александром Нерадько сообщила, что ведомство намерено предпринять все меры, чтобы вновь запустить аэропорт в Йошкар-Оле к 2020 году.

"Сегодня утром говорила с руководителем Росавиации, получила от него заверения, что к 100-летию республики — к 2020 году — может быть вновь запущен аэропорт в Йошкар-Оле", — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

В рамках "часа субъекта РФ" перед сенаторами выступило руководство республики.

Во вторник власти Марий Эл заявили, что комитет Совета Федерации рекомендовал правительству России рассмотреть возможность ускорить начало работ по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы аэродрома Йошкар-Олы. Отмечалось, что аэропорт столицы Марий Эл не работает несколько лет, при этом средства на поддержку аэропортового комплекса направляются ежегодно. По информации властей региона, неоднократные обращения за последние 10 лет в адрес Росавиации о включении капремонта аэродрома Йошкар-Олы в федеральные программы развития транспортной системы РФ не нашли поддержки.

Как информировали власти Марий Эл, по итогам расширенного заседания комитета СФ по экономической политике правительству РФ рекомендовано рассмотреть возможность включения мероприятий по капремонту взлетно-посадочной полосы аэропорта Йошкар-Олы на 2020-2021 годы в проект комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.