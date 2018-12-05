В Кремле прокомментировали переименование российских аэропортов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мнение жителей регионов, недовольных итогами голосования по переименованию аэропортов, не останется без внимания, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, когда вступят в силу решения о переименовании аэропортов, Песков сказал, что "каких-то сроков в данном случае нет и быть не может".

По его словам, после подведения итогов голосования, появятся инициативы по формализации этого голосования.

"Что касается тех регионов, где жители выступают против, конечно, их мнение никто без внимания оставлять не будет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что в некоторых регионах жители выступают против результатов голосования.

Всероссийский проект "Великие имена России" призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.