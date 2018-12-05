"Яндекс" призвал всех присоединиться к антипиратскому меморандуму

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Яндекс", заключивший мировые соглашения с телеканалом ТВ-3 и владельцем телеканала "Супер" (компания "Парнас Медиа") по спору о пиратских копиях сериалов, заявляет, что продолжит работу в рамках антипиратского меморандума и призывает остальных игроков рынка присоединиться к нему.

Ранее в среду Мосгорсуд утвердил мировые соглашения "Яндекса" с телеканалом ТВ-3 и владельцем телеканала "Супер" (компания "Парнас Медиа"). "Яндекс" 1 ноября наряду с другими крупными игроками рынка подписал меморандум о сотрудничестве в борьбе с пиратским контентом в сети и две недели спустя начал удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы.

"Мы подписали мировые соглашения с "Парнас Медиа" и ТВ-3. Производство по делу прекращено. Согласно определению суда, утверждающего мировые соглашения, "Парнас Медиа" и ТВ-3 отказываются от исковых требований в полном объеме", — сказали РИА новости в пресс-службе "Яндекса", комментируя решение суда.

"Яндекс" продолжает действовать в рамках подписанного меморандума: мы начали исключать из результатов поиска ссылки на страницы со спорным контентом, добавленные в специальный реестр по заявлениям правообладателей. Ссылки исчезают из поисковой выдачи в течение шести часов после попадания в реестр. Мы рассчитываем, что совместные действия участников меморандума будут способствовать распространению легального аудиовизуального контента в интернете, а также призываем остальных игроков индустрии поддержать эту инициативу", — добавили в интернет-компании.

Ожидается, что в четверг Мосгорсуд рассмотрит отказ от требований еще двух телеканалов холдинга "Газпром-медиа" — ТНТ и "2х2", которые требовали удалить из поисковой выдачи пиратские копии сериалов "Домашний арест" и "Осторожно, земляне!"