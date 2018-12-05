Московским водителям помогут сориентироваться в новых правилах парковки

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сотрудники ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) с 15 декабря будут дежурить на некоторых улицах центра Москвы для того, чтобы помочь водителям сориентироваться в новых правилах парковки, которые вступают в силу в следующую субботу.

Ранее сообщалось, что с 15 декабря в центре Москвы поднимется цена на парковку. Тарифы составят от 80 до 380 рублей в час, также с 15 до 5 минут сократится время оплаты парковки, нововведения не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников, а также будут введены точечно по конкретным улицам. Кроме того, на 237 улицах в центре города будет отменена бесплатная парковка по воскресеньям.

"Чтобы помочь водителям разобраться в новых правилах парковки, на улицах с самыми большими изменениями с 15 декабря будут дежурить сотрудники АМПП. Они помогут водителям сориентироваться в новых правилах. Узнать их можно будет по форменной одежде с логотипом "Московского паркинга", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте ведомства.