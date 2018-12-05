Алексея Малобродского госпитализировали в кардиоцентр

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский госпитализирован в кардиоцентр имени А. Л. Мясникова, сообщила РИА Новости его адвокат Ксения Карпинская.

"Малобродский плохо себя чувствует, вчера он был госпитализирован в кардиоцентр имени Мясникова", — сказала Карпинская.

При этом она добавила, что собирается ехать туда.

Заседание отложено на 10 декабря.

По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Малобродский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые — под домашним арестом. Также на скамье подсудимых находится экс-глава департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры Софья Апфельбаум.

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.