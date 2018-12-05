МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной структуры Москвы негативно оценил потенциал развития рынка интернет-агрегаторов такси, по мнению дептранса, с учетом тарифов, будет активно возрождаться сегмент прямых заказов.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит во вторник в первом чтении проект об агрегаторах такси, который вводит штрафы до 500 тысяч рублей за передачу заказа лицам, не имеющим разрешения на такие перевозки.

"Проведенная нами оценка потенциала развития рынка именно интернет-агрегаторов заказа такси — негативная. С учетом сегодняшних тарифных решений агрегаторов, мы думаем, что будет активно возрождаться сегмент прямых заказов от крупных владельцев такси напрямую к пассажирам", — говорится в сообщении дептранса в Twitter.

Департамент также выступил за регулирование работы интернет-агрегаторов такси на уровне федерального законодательства, основная задача — "прозрачное тарифообразование и ответственность за услугу для пассажиров".