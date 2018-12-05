МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной структуры Москвы негативно оценил потенциал развития рынка интернет-агрегаторов такси, по мнению дептранса, с учетом тарифов, будет активно возрождаться сегмент прямых заказов.
"Проведенная нами оценка потенциала развития рынка именно интернет-агрегаторов заказа такси — негативная. С учетом сегодняшних тарифных решений агрегаторов, мы думаем, что будет активно возрождаться сегмент прямых заказов от крупных владельцев такси напрямую к пассажирам", — говорится в сообщении дептранса в Twitter.
Департамент также выступил за регулирование работы интернет-агрегаторов такси на уровне федерального законодательства, основная задача — "прозрачное тарифообразование и ответственность за услугу для пассажиров".