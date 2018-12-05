Военно-Грузинскую дорогу закроют для всех видов транспорта

ПЯТИГОРСК, 5 дек — РИА Новости. Военно-Грузинскую дорогу закроют в полдень для всех видов транспорта из-за ремонта, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.

"С 12.00 мск Военно-Грузинская дорога будет закрыта для всех видов транспорта", — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, причиной послужили плановые ремонтные работы на мосту на территории Грузии.