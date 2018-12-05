В Барнауле сурикаты сделали кролику массаж "в четыре лапы"

БАРНАУЛ, 5 дек — РИА Новости. Зоопарк Барнаула "Лесная сказка" показал в соцсетях видео, на котором двое сурикатов делают массаж "в четыре лапы" игрушечному кролику и валяют его в опилках.

В ролике видно, что животные проявляют огромный интерес к игрушке и всячески пытаются ее поделить.

"Для записи на массаж "четыре лапки" пишите в комментариях. Ну, признайтесь, ведь хочется оказаться на месте зайчика?" — пишут сотрудники зоопарка.

Видео мгновенно разлетелось по социальным сетям и стало очень популярным. Также подписчики зоопарка предложили к Новому году сделать плюшевые подарки для всех обитателей, но администрация запретила, ведь некоторые из животных могут их проглотить и пострадать.