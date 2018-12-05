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Общество

Волонтеры в Сочи рассказали о своей работе

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© Фото : из личного архива Екатерины Руцковой Волонтер Екатерина РуцковаВолонтер Екатерина Руцкова
© Фото : из личного архива Екатерины Руцковой

СОЧИ, 5 дек – РИА Новости, Светлана Самсонова. Почти три тысячи волонтеров работали в Сочи в дни чемпионата мира по футболу, их объединили не только любовь к спорту и возможность быть причастными к большому событию, но и желание помочь гостям освоиться в городе и создать для них праздничную атмосферу.

В День добровольца (волонтера) в России, который отмечается 5 декабря, две жительницы Сочи — пенсионерка Ирина Полищук и студентка местного университета Екатерина Руцкова – рассказали РИА Новости, как стали волонтерами и почему эмоции гостей важнее, чем сами мероприятия.

"Олимпийский" доброволец

Волонтер за работой. Архивное фото
© Fotolia / Alexander Raths
День волонтера в России
Ирина Полищук быстро идет вдоль речки Сочи. Через два часа 60-летняя пенсионерка планирует участвовать в акции "10 тысяч шагов к здоровью", а до этого нужно успеть погулять с внучками.

"Я так рада, что живу в такое время, что вокруг меня столько всего происходит, и я в этом принимаю участие. Как-то посчитала, сколько у меня аккредитаций на различные мероприятия накопилось с тех пор, как стала волонтером — 62, сейчас уже больше. Не думала, что меня так затянет", — на ходу рассказывает Полищук.

Ирина Борисовна до выхода на пенсию работала преподавателем английского языка — сначала в школе, потом вела курсы. Как коренная сочинка, она вместе с другими жителями радовалась, когда ее город в 2007 году выбрали местом проведения Олимпиады-2014. Говорит, это было настоящим счастьем.

"По заданию управления образования тогда мы стали обучать детей в школах английскому языку по усиленной программе, чтобы к 2014 году они могли поговорить с гостями, объяснить, как и куда пройти, чтобы это было на достойном уровне. Я подала заявку, чтобы стать волонтером. Сначала обучали нас, а потом я, как волонтер, бесплатно работала с детьми", — говорит Полищук.

© Фото : из личного архива Ирины Полищук Волонтер Ирина Полищук
© Фото : из личного архива Ирины Полищук
Волонтер Ирина Полищук

Как признается Ирина Борисовна, сначала она думала стать городским волонтером – выбрать себе какой-нибудь объект в городе, например Зимний театр, там встречать гостей, приехавших на Олимпиаду, рассказывать им о Сочи и культурной жизни в городе. Но ее сестра, врач, которая живет в Москве и тоже собиралась стать волонтером на Играх, убедила подать заявку на "олимпийского" добровольца. Полищук прошла отборочные этапы – анкетирование, собеседование — и стала волонтером, а сестре приехать на Олимпиаду помешала работа.

"Я работала на "Большом" (ледовый дворец – ред.) в VIP-ложах Канады и Америки. В мои задачи входило, в том числе, отвечать на вопросы гостей: о соревнованиях, о том, как пройти в нужное место, помочь им организовать встречу. В общем, быть полезной. Однажды один из зрителей VIP-ложи, немного выпив, попросил позвать наши символы – Зайку и Мишку – в ложу, чтобы сфотографироваться. Я передаю по рации просьбу своему руководству, мне ответили, что такая услуга не предоставляется даже для "випов". Пришлось сглаживать ситуацию. Сказала, что нужно спуститься вниз и ждать их появления", — рассказывает Полищук.

© Фото : из личного архива Ирины Полищук Волонтер Ирина Полищук
© Фото : из личного архива Ирины Полищук
Волонтер Ирина Полищук

Футбол, гонки, регаты

Культурное волонтерство: сохранение исторического наследия и прокачка креативности
© Анастасия Кончаковская
Культурное волонтерство: сохранение наследия и прокачка креативности
После Олимпийских игр были Паралимпийские, где Полищук работала волонтером на Красной поляне, затем были Всемирные военные игры и другие большие мероприятия. Но по масштабу с Олимпиадой может сравниться лишь чемпионат мира по футболу, уверена Ирина Борисовна.

"Во время ЧМ-2018 я была тимлидером гейта №7. Там очень хорошая зона гостеприимства, через нас проходило очень много людей. Если весь стадион вмещает более 40 тысяч человек, то через меня проходили 7-8 тысяч, все счастливые, с хорошим настроением. Особенно запомнились мексиканцы, которые готовили настоящие шоу к матчам на наших глазах", — рассказывает Полищук.

Теперь Ирина Борисовна как волонтер участвует почти во всех международных мероприятиях в Сочи: гонки "Формулы-1", парусные регаты, саммит Россия – АСЕАН, спортивные соревнования. Совсем скоро, 11 декабря, город примет Сочинский международный кинофестиваль и кинопремии. Кроме того, Полищук работает и на местных мероприятиях.

"Теперь у нас есть свой футбольный клуб "Сочи", и мы стали постоянными его волонтерами, помогаем в организации матчей. Еще наш хоккейный клуб "Сочи" — тоже там работаем. В хоккейный клуб я просто влюбилась", — говорит Полищук.

В марте 2018 года Ирина Борисовна победила в конкурсе "Мисс Весна 2018" в номинации "Горячее сердце" для волонтеров "серебряного" возраста. Говорит, что волонтеров ее возраста в Сочи немало — около 700 человек. Они не только работают на различных мероприятиях, но и участвуют в экологических акциях — убирают побережье, например. Перед Олимпиадой волонтеры две недели помогали приводить город в порядок.

"У меня нет тяги к славе, известности. Я волонтер, добровольно работаю. У меня есть желание посмотреть мероприятие, встретиться с людьми из других стран, рассказать о городе, стране", — признается Полищук.

© РИА Новости / Светлана СамсоноваВолонтер Ирина Полищук
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Волонтер Ирина Полищук

Мода на волонтеров

Склиф, музей, зоопарк: как волонтеры помогают в разных учреждениях
© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России
"Склиф", музей, зоопарк: как волонтеры помогают в разных учреждениях
Двадцатишестилетняя студентка магистратуры Сочинского государственного университета Екатерина Руцкова проводит экскурсию по музею волонтерского центра "Форвард". Музей небольшой, всего несколько стеллажей, в основном представлены экспонаты Олимпиады-2014 — элементы волонтерской формы, вымпелы, значки, фотографии.

"Скоро появятся стенды, посвященные чемпионату мира по футболу", — говорит Руцкова.

Она признается, что самым ярким событием в жизни считает не ЧМ-2018, а зимние Олимпийские игры — именно в них она впервые приняла участие в качестве волонтера.

"Сначала я работала добровольцем в "Форварде", помогала с набором волонтеров. А потом уже перешла на "объект". Выбрала функцию "церемоний", наша группа помогала костюмерам с нарядами для выступающих на церемониях открытия и закрытия Олимпиады. Нужно было все костюмы разложить, погладить, раздать, помогать артистам переодеваться во время выступлений", — рассказывает Екатерина.

По словам Руцковой, она не сразу стала общественной активисткой. После школы поступила на прикладную математику и была серьезна занята учебой. Но когда объявили набор в волонтеры на Олимпиаду, поняла, что не может остаться в стороне.

"Хотя мы работали за кулисами во время церемоний и не видели выступлений, обидно не было, мы видели всех звезд. И самое запоминающееся на Олимпиаде – это эмоции. Такого восторга, радости я еще не испытывала. Атмосфера праздника была постоянно, как будто в параллельной реальности находишься", — говорит Руцкова.

После завершения Олимпиады девушка решила принять участие в Паралимпийских играх, правда, поздно подала заявку и переживала, что ей может не достаться места. Но ее взяли, и Екатерина снова участвовала в подготовке церемоний открытия и закрытия. Она вообще не думала об усталости, а самым сложным было вернуться к обычной жизни после того, как Игры закончились.

"Боялась, что такого события, наверное, больше не будет. А так хотелось еще поучаствовать в чем-то. Конечно, проходили в городе мероприятия, но не крупные. Но потом, слава богу, с нами случилась "Формула-1", где я также участвовала в подготовке церемонии открытия", — рассказывает Руцкова.

Тогда Екатерина решила дальше развиваться в волонтерском движении и пришла работать в центр "Форвард".

© РИА Новости / Светлана СамсоноваВолонтер Екатерина Руцкова
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Волонтер Екатерина Руцкова

"После Олимпиады многие ребята перешли работать в оргкомитеты разных мероприятий, например, ЧМ-2018. Наш центр сотрудничает с хоккейный клубом "Сочи", каждый сезон волонтеры участвуют в организации матчей. Одна из координаторов волонтеров теперь работает в клубе, отвечает за болельщиков. Волонтерство — старт для карьеры. В молодежной политике много работает бывших волонтеров", — говорит Руцкова.

После "Формулы-1" Екатерина принимала участие как волонтер еще во многих мероприятиях: олимпиаде по робототехнике, чемпионатах мира по самбо, каратэ, шахматам. Говорит, что приглашать волонтеров на такие соревнования стало модно, теперь ни один турнир не проходит без добровольных помощников.

"После Олимпиады самыми масштабными стали Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу 2018. Но все началось в 2016 году. Сначала была заявочная кампания для волонтеров, все было похоже по процедуре отбора на Олимпийские игры, те же этапы: анкета, тестирование на знание языка и общие качества", — рассказывает Руцкова.

© Фото : из личного архива Екатерины Руцковой Волонтер Екатерина Руцкова
© Фото : из личного архива Екатерины Руцковой
Волонтер Екатерина Руцкова

По словам девушки, специальных курсов для повышения навыков, чтобы стать волонтером на ЧМ-2018, она не проходила, ее знаний и умений хватило, чтобы попасть на позицию координатора волонтеров.

"Мы были помощниками менеджеров, которые отвечали за волонтеров всего стадиона. Занимались регистрацией волонтеров, составляли графики их работы. И, конечно, помогали в решении разных проблем, следили за порядком, организовывали их досуг. Это большая ответственность – заботиться о других", — сообщила Руцкова.

Екатерина в этом году заканчивает магистратуру, но завершать волонтерскую деятельность не собирается. В феврале она обязательно примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи, а еще подала заявку на Всемирную зимнюю универсиаду-2019, которая пройдет в марте в Красноярске.

Чужих не бывает: как волонтеры в разных городах помогают детям
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