В Москве в среду ожидаются температура около нуля и гололедица

Девушка идет по Никитскому бульвару в Москве. Архивное фото

Девушка идет по Никитскому бульвару в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Слабая гололедица и небольшие осадки прогнозируются в Москве в среду, температура воздуха установится на отметке около 0 градусов, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня столичный регион окажется в теплом секторе атлантического циклона, поэтому днем в Москве облачно, местами возможны небольшие осадки, слабые гололедные явления", — рассказали в центре погоды в среду.

Максимальная температура в столице — около 0 градусов, по области от минус 2 до плюс 1 градуса.

Ветер, по данным "Фобос", ожидается южный со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.