ВЛАДИВОСТОК, 5 дек — РИА Новости. Полиция Камчатки разыскивает потомков военного, чей орден Красной Звезды обнаружил в Голландии выходец из России, сообщает региональное УМВД РФ.

"Необычный запрос поступил в УМВД России по Камчатскому краю из Голландии от нашего бывшего соотечественника. Мужчина написал, что недавно его коллега принес на работу орден, рассказав, что купил его на рынке в 1998 году в Венгрии. Выяснив, что орден настоящий, выходец из России убедил коллегу найти родных того, кому в сентябре 1945 года этот орден был вручен, Суслова Александра Сергеевича 1910 года рождения, призванного на службу Сокольническим РВК в декабре 1932 года", — говорится в сообщении.

Гражданин Голландии написал, что он и его коллега хотят найти потомков Суслова, чтобы награда обрела законных владельцев.

Военный проходил службу в 119 артиллерийском полку 35 Стрелковой Харбинской дивизии, а затем 1632 Гаубичном артиллерийском полку 22 Стрелковой Харбинской Краснознаменной дивизии помощником командира полка по технической части в звании капитана. Последним местом прописки Суслова был Петропавловск-Камчатский, поэтому возможно, что его родные и сегодня живут на полуострове.

Сотрудники уголовного розыска ищут родственников военного. Полицейские также связались с различными ведомствами, в архивах которых может быть информация. Полиция просит всех, кто что-либо знает о Суслове, связать с сотрудником уголовного розыска по телефонам 8 (4152) 27-12-04, 8-909-880-80-30.