Кабмин рассмотрит проект об усыновлении детей больными ВИЧ и гепатитом С

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект закона, разрешающим больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Во исполнение постановления Конституционного суда Российской Федерации от 20 июня 2018 года №25-П по делу о проверке конституционности подпункта 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса и пункта 2 перечня заболеваний, при наличии которых гражданин не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью или патронатную семью", — говорится в сообщении.

Принятие законопроекта создаст правовую основу для принятия судебных решений, обеспечивающих права и законные интересы участников, исходя из принципа равенства и критериев разумности, необходимости и соразмерности, в отношении людей, желающих усыновить ребенка, но имеющих заболевания, входящих в вышеуказанный перечень.

Согласно изменениям, суды будут наделяться правом отступать от положений статьи 127 Семейного кодекса в том случае, если "лицо, инфицированное вирусом иммунодефицита человека и (или) вирусом гепатита C, в силу уже сложившихся семейных отношений проживает с ребенком, а также с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств".

Ранее Конституционный суд России признал не соответствующими конституции нормы Семейного кодекса и перечня заболеваний, не позволяющие людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С усыновлять детей, которых они воспитывают. Поводом к вынесению такого решения стало дело по жалобе семейной пары из Подмосковья, состоящей в браке с 2010 года. В 2012 году женщина была заражена ВИЧ-инфекцией в больнице, где оказалась из-за выкидыша, и ее сестра родила семейной паре ребенка путем искусственного оплодотворения. Несмотря на то, что ребенок постоянно проживает у заявителей и воспитывается ими, суды общей юрисдикции из-за наличия ВИЧ-инфекции у женщины отказали семейной паре в его усыновлении.