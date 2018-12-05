Кабмин рассмотрит проект об усыновлении детей больными ВИЧ и гепатитом С

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект закона, разрешающим больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Принятие законопроекта создаст правовую основу для принятия судебных решений, обеспечивающих права и законные интересы участников, исходя из принципа равенства и критериев разумности, необходимости и соразмерности, в отношении людей, желающих усыновить ребенка, но имеющих заболевания, входящих в вышеуказанный перечень.
Ранее Конституционный суд России признал не соответствующими конституции нормы Семейного кодекса и перечня заболеваний, не позволяющие людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С усыновлять детей, которых они воспитывают. Поводом к вынесению такого решения стало дело по жалобе семейной пары из Подмосковья, состоящей в браке с 2010 года. В 2012 году женщина была заражена ВИЧ-инфекцией в больнице, где оказалась из-за выкидыша, и ее сестра родила семейной паре ребенка путем искусственного оплодотворения. Несмотря на то, что ребенок постоянно проживает у заявителей и воспитывается ими, суды общей юрисдикции из-за наличия ВИЧ-инфекции у женщины отказали семейной паре в его усыновлении.