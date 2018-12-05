Кабмин рассмотрит законопроект о системе управления гражданской обороной

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Правительство России на заседании в среду рассмотрит проект о повышении эффективности системы управления гражданской обороной, сообщила пресс-служба кабмина.
Такими понятиями являются обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне; организация, обеспечивающая выполнение мероприятий по гражданской обороне; опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения.
Также проектом уточняются полномочия президента и правительства России в этой области, категории должностных лиц субъектов РФ, ответственных за руководство гражданской обороной.