Кабмин рассмотрит законопроект о системе управления гражданской обороной

Учения МЧС в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне. Архивное фото

Учения МЧС в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне. Архивное фото

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Правительство России на заседании в среду рассмотрит проект о повышении эффективности системы управления гражданской обороной, сообщила пресс-служба кабмина.

"В целях совершенствования законодательства в области гражданской обороны и повышения эффективности системы управления гражданской обороной законопроектом, в частности, предусматривается дополнение федерального закона "О гражданской обороне" новыми понятиями", — говорится в сообщении.

Такими понятиями являются обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне; организация, обеспечивающая выполнение мероприятий по гражданской обороне; опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения.

Также проектом уточняются полномочия президента и правительства России в этой области, категории должностных лиц субъектов РФ, ответственных за руководство гражданской обороной.