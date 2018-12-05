Правительство рассмотрит проект об устранении противоречий в КоАП

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Правительство России на заседании в среду рассмотрит проект об устранении противоречий в Кодексе об административных правонарушениях, касающихся привлечения к ответственности нарушителей административных ограничений, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается устранить противоречия и пробелы правового регулирования в части, касающейся ответственности за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, установленных при административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению на сайте правительства, за повторное несоблюдение административного надзора в течение года предусматривается административная ответственность в виде обязательных работ до 40 часов либо административный арест от 10 до 15 суток.

В то же время административный арест и обязательные работы не могут применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, инвалидам I и II групп. Таким образом, эти категории поднадзорных лиц не могут быть привлечены к административной ответственности за повторное в течение одного года несоблюдение административных ограничений или ограничений, установленных им судом. Проект направлен на устранение этих противоречий.