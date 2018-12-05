Володин не намерен претендовать на пенсионную надбавку

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для него рассуждать о пенсионных преференциях для парламентариев было бы неправильным с моральной точки зрения.
Политик напомнил, что принятый закон предполагает только одно изменение. "Раньше депутат мог написать заявление на надбавку, а затем отказаться от нее, а потом, в зависимости от жизненной ситуации, вновь скорректировать свой выбор. Принятая сейчас норма предполагает, что депутат сможет лишь один раз принять такое решение и написать заявление на надбавку. Либо отказаться от нее", — пояснил он.
Володин также отметил, что депутаты пришли в Госдуму из разных сфер. "Кто пришел из системы государственной службы, очевидно, не будет выбирать себе депутатскую надбавку, потому что надбавка госслужащего выше, а получать две надбавки законом запрещено. Это же касается тех, кто пришел с региональной и муниципальной службы, либо с военной службы. Могу предположить, что другие соображения будут у тех, кто пришел из бизнеса. У них есть доходы. И, по моему мнению, такой депутат не будет на надбавку претендовать. Он куда большие суммы отдает на благотворительность, помощь людям", — сказал политик.
А для тех, кто пришел в Госдуму из системы образования, культуры, здравоохранения, по мнению Володина, встанет вопрос выбора. "С одним лекалом ко всем депутатам подходить нельзя. Работая по своей специальности, человек может добиться больших успехов, и его пенсия может быть больше, чем та надбавка, которую он получит как депутат Государственной Думы", — пояснил он.