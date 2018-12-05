Володин не намерен претендовать на пенсионную надбавку

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для него рассуждать о пенсионных преференциях для парламентариев было бы неправильным с моральной точки зрения.

"Об этом могли бы и не спрашивать. Моя декларация о доходах говорит сама за себя. Рассуждать о надбавках для меня было бы неправильно с моральной точки зрения. Половину своих доходов ежегодно направляю на благотворительность", — сказал Володин в интервью " Российской газете ", отвечая на вопрос о том, будет ли он среди тех парламентариев, которые откажутся от пенсионных надбавок.

Политик напомнил, что принятый закон предполагает только одно изменение. "Раньше депутат мог написать заявление на надбавку, а затем отказаться от нее, а потом, в зависимости от жизненной ситуации, вновь скорректировать свой выбор. Принятая сейчас норма предполагает, что депутат сможет лишь один раз принять такое решение и написать заявление на надбавку. Либо отказаться от нее", — пояснил он.

Володин подчеркнул, что принять решение об отказе от надбавки все депутаты прямо сейчас не могут. "Об этом тоже часто забывают. Принять или отказаться от пенсионной надбавки как мужчины, так и женщины-депутаты могут только по достижении 65 лет. Причем в том случае, если они перестают быть депутатами. У нас есть депутаты, которым уже значительно больше 65 лет, и они не имеют права на эту надбавку. Ни Геннадий Васильевич Кулик, ни Артур Николаевич Чилингаров. Вопрос будет рассматриваться депутатами только после того, как срок полномочий закончится", — напомнил спикер ГД.

Володин также отметил, что депутаты пришли в Госдуму из разных сфер. "Кто пришел из системы государственной службы, очевидно, не будет выбирать себе депутатскую надбавку, потому что надбавка госслужащего выше, а получать две надбавки законом запрещено. Это же касается тех, кто пришел с региональной и муниципальной службы, либо с военной службы. Могу предположить, что другие соображения будут у тех, кто пришел из бизнеса. У них есть доходы. И, по моему мнению, такой депутат не будет на надбавку претендовать. Он куда большие суммы отдает на благотворительность, помощь людям", — сказал политик.

А для тех, кто пришел в Госдуму из системы образования, культуры, здравоохранения, по мнению Володина, встанет вопрос выбора. "С одним лекалом ко всем депутатам подходить нельзя. Работая по своей специальности, человек может добиться больших успехов, и его пенсия может быть больше, чем та надбавка, которую он получит как депутат Государственной Думы", — пояснил он.