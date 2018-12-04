Губернатор Рязанской области призвал сделать переход на цифровое ТВ простым

РЯЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Переход Рязанской области на цифровое телевидение должен быть максимально простым для граждан, а региону необходимо к нему подготовиться полностью, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на заседании облправительства.

На заседании был рассмотрен вопрос о готовности Рязанской области к переходу на цифровое телевидение. С информацией о реализации в регионе Федеральной целевой программы по развитию телерадиовещания выступил исполнительный директор филиала ФГУП "РТРС" "Рязанский ОРТПЦ" Александр Лучкин. По его словам, инфраструктура цифрового эфирного вещания полностью создана, построено 24 передающих станции. Уже к 15 декабря этого года бесплатный прием 20 телевизионных и трех радиоканалов будет возможен на всей территории области. Совместно с министерством промышленности и экономического развития региона и министерством по делам территорий и информационной политике ведется разъяснительная работа с населением об условиях перехода на прием цифрового сигнала.

Николай Любимов отметил, что об отключении аналогового вещания федеральными каналами, которое пройдет в регионе 11 февраля 2019 года, необходимо проинформировать всех жителей области.

"Люди должны знать о переходе на цифровое телевидение, а регион полностью к этому готов. Необходимо максимально упростить этот процесс для граждан. В приобретении и установке приставок будет оказана помощь тем, кто не сможет самостоятельно это сделать", – сказал Любимов.

Министерству по делам территорий и информационной политике региона глава региона поручил усилить информационное сопровождение этой важной работы, обеспечить постоянное размещение в местных СМИ необходимых разъяснительных материалов. По словам губернатора, органы местного самоуправления должны принимать в этом самое активное участие и четко знать, куда направлять людей с подобными обращениями.

"Муниципальным телекомпаниям необходимо также оказать содействие в обеспечении вещания в аналоговом спектре в 2019 году", – отметил Любимов.

Минпрому области глава региона поручил провести работу с поставщиками, чтобы исключить дефицит телеприставок и завышение цен на оборудование для приема цифрового сигнала. Также он поручил проработать вопрос заключения соглашений с владельцами операторов спутниковой связи для обеспечения соответствующим оборудованием в тех населенных пунктах, где иной способ доставки сигнала невозможен.

"Министерству труда и соцзащиты населения следует продолжить работу по оказанию материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на приобретение оборудования для приема цифрового сигнала. Минобразования региона – по подготовке необходимого количества волонтеров, которые будут помогать людям в настройке цифрового оборудования", — сообщает облправительство.

По его информации, 4 декабря в Сараевском и Сасовском районах прошли семинары для волонтеров, которые будут оказывать помощь жителям отдаленных населенных пунктов в настройке телеприемников при переходе на цифровой формат телевещания. В ходе семинаров специалисты филиала РТРС "Рязанский ОРТПЦ" рассказали волонтерам об особенностях перехода на цифровое телевидение, продемонстрировали приемное оборудование, способы его подключения, а также ответили на вопросы технического характера.

Как отмечает облправительство, семинары организованы региональным министерством по делам территорий и информационной политике совместно с филиалом РТРС "Рязанский ОРТПЦ". В настоящее время специальное обучение уже прошли добровольцы Рязани, Захаровского, Михайловского, Кораблинского, Милославского, Скопинского и ряда других районов. Из их числа в муниципалитетах сформированы группы волонтеров, которые помогают жителям отдаленных сел, прежде всего пожилым людям, перейти на новый формат телевещания.

В ближайшее время семинар состоится для волонтеров Касимовского района. Всего в рамках подготовки региона к переходу на цифровое телевещание специальное обучение пройдут 160 волонтеров.

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