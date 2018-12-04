Губернатор Рязанской области призвал сделать переход на цифровое ТВ простым

РЯЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Переход Рязанской области на цифровое телевидение должен быть максимально простым для граждан, а региону необходимо к нему подготовиться полностью, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на заседании облправительства.
Николай Любимов отметил, что об отключении аналогового вещания федеральными каналами, которое пройдет в регионе 11 февраля 2019 года, необходимо проинформировать всех жителей области.
"Люди должны знать о переходе на цифровое телевидение, а регион полностью к этому готов. Необходимо максимально упростить этот процесс для граждан. В приобретении и установке приставок будет оказана помощь тем, кто не сможет самостоятельно это сделать", – сказал Любимов.
Министерству по делам территорий и информационной политике региона глава региона поручил усилить информационное сопровождение этой важной работы, обеспечить постоянное размещение в местных СМИ необходимых разъяснительных материалов. По словам губернатора, органы местного самоуправления должны принимать в этом самое активное участие и четко знать, куда направлять людей с подобными обращениями.
Минпрому области глава региона поручил провести работу с поставщиками, чтобы исключить дефицит телеприставок и завышение цен на оборудование для приема цифрового сигнала. Также он поручил проработать вопрос заключения соглашений с владельцами операторов спутниковой связи для обеспечения соответствующим оборудованием в тех населенных пунктах, где иной способ доставки сигнала невозможен.
"Министерству труда и соцзащиты населения следует продолжить работу по оказанию материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на приобретение оборудования для приема цифрового сигнала. Минобразования региона – по подготовке необходимого количества волонтеров, которые будут помогать людям в настройке цифрового оборудования", — сообщает облправительство.
По его информации, 4 декабря в Сараевском и Сасовском районах прошли семинары для волонтеров, которые будут оказывать помощь жителям отдаленных населенных пунктов в настройке телеприемников при переходе на цифровой формат телевещания. В ходе семинаров специалисты филиала РТРС "Рязанский ОРТПЦ" рассказали волонтерам об особенностях перехода на цифровое телевидение, продемонстрировали приемное оборудование, способы его подключения, а также ответили на вопросы технического характера.
В ближайшее время семинар состоится для волонтеров Касимовского района. Всего в рамках подготовки региона к переходу на цифровое телевещание специальное обучение пройдут 160 волонтеров.