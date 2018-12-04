Власти Адыгеи объяснили последнее место региона в рейтинге зарплат

КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Последнее место Адыгеи (85) в рейтинге российских регионов с наиболее низкими зарплатами обусловлено критериями исследования, заявили в республиканском министерстве экономики. Авторы рейтинга при этом считают, что выбранные критерии наиболее точно отражают уровень благополучия региона.

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг составило рейтинг уровня и распределения зарплат в регионах России. В качестве основного показателя ранжирования была использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и доля низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Согласно результатам исследования, в 2018 году самые высокие зарплаты в РФ — у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого АО, самые низкие — в национальных республиках, таких как Дагестан, Карачаево-Черкесия и Адыгея. По данным исследования, Адыгея находится на 85-м – последнем — месте. Самые распространенные зарплаты в регионе находятся в пределах 12-28 тысяч рублей (в этом диапазоне зарплату получает 37,2% жителей региона).

"В основу этой рейтинговой системы заложен принцип, по которому определяющим значением рейтинга является доля граждан, получающих заработную плату свыше 100 тысяч рублей ежемесячно. По этому показателю разница при ранжировании регионов составляет лишь сотые доли процента, то есть данный показатель имеет отношение к количеству людей менее одного процента населения. В то же время доля граждан, зарабатывающих менее 15 тысяч рублей, составляет значительную часть населения. Для Адыгеи это – 37%, что не является самым низким показателем по стране", — прокомментировали РИА Новости результаты исследования в министерстве экономики республики.

Руководитель РИА Рейтинг Валерий Третьяков в свою очередь отметил, что зарплаты можно ранжировать по разным показателям. "Мы выбрали долю высокооплачиваемых (работников), поскольку мы считаем, что критерием благополучия является именно доля граждан, которая получает достойную зарплату (мы выбрали больше 100 тысяч рублей). Мало низкооплачиваемых – безусловно, положительно, но мы считаем, что достойная зарплата приоритетней, чем невысокая, но выше некоторого низкого порога", — сказал он.