В Госдуме проработают предложения по обеспечению отечественными лекарствами

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рабочая группа в рамках экспертного совета при комитете Госдумы по охране здоровья проработает предложения по нормативно-правовому регулированию обеспечения граждан отечественными лекарствами, сообщил глава думского комитета Дмитрий Морозов.

В Государственной думе во вторник состоялось рабочее совещание, организованное по обращению Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ) в связи со сложившейся дискриминационной ситуацией в отношении доступности отечественных лекарственных препаратов на аптечном рынке. В ходе совещания представители экспертного сообщества обозначили ряд проблем в этой сфере.

Так, по словам президента АПФ, академика РАН Сергея Колесникова, в настоящее время доля иностранных производителей лекарственных препаратов в аптечном сегменте неизменно высока и составляет до 70% в стоимостном выражении, при этом нарастают риски вымывания доступных отечественных лекарственных средств. Колесников подчеркнул, что аптечные сети фактически навязывают отечественному производителю невыполнимые условия заведения лекарственных препаратов в ассортимент.

"Проблематика понятна. Комитет по охране здоровья с начала года детально занимается вопросами доступности лекарственного обеспечения населения. При комитете действует экспертный совет по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности. В рамках экспертного совета будет создана рабочая группа с целью проработки предложений по нормативно-правовому регулированию обеспечения граждан отечественными эффективными препаратами", — цитирует Морозова пресс-служба фракции "Единая Россия".