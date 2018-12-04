ВЦИОМ: россияне стали позитивнее относиться к гомеопатии

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россияне в 2018 году стали позитивнее относиться к использованию гомеопатических препаратов, несмотря на это, отрицательно к практике применения гомеопатии относятся 40% респондентов, сообщил руководитель управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл Родин.

По его словам, исследование проводилось с 21 по 24 ноября 2018 года во всех федеральных округах, во всех типах населенных пунктов, были опрошены 1,2 тысячи респондентов, погрешность находится в пределах 3%. Социологи рассчитали индекс восприятия эффективности гомеопатических препаратов, разделив число тех, кто позитивно относится к гомеопатии, на число россиян, оценивающих ее негативно. В 2017 году данный индекс составил 7%, в 2018 году вырос на 10 процентных пунктов.

"Восприятие эффективности гомеопатии… Индекс, который считается как баланс позитивных и негативных ответов, в 2017 году баланс позитивных и негативных ответов составлял 7%… В этом году этот баланс еще вырос на 10 процентных пунктов и составил 17%", — сказал Родин на презентации опроса ВЦИОМ об отношении к ЗОЖ в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Более 40% опрошенных отрицательно относятся к практике использования гомеопатии, 37% нормально, а 5% положительно — они хотели бы, чтобы выписывали только гомеопатические препараты, следует из презентации к пресс-конференции.

Родин уточнил, что во время болезни люди используют гомеопатию только в 7% случаев, большинство — 80% — доверяют обычным лекарствам, а 45% — народным средствам.