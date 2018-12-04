Синоптики предупредили о гололеде в Москве во вторник вечером

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Синоптики прогнозируют легкий гололед и небольшие осадки в Москве во вторник вечером, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее столичные спасатели предупреждали о гололеде и мокром снеге до ночи среды, 5 декабря.

"В Москве облачно, небольшие осадки, возможны гололедные явления. Ночью — минус один — минус три, днем — около ноля. Ничего сильного не будет, отложение льда 0,5 — один миллиметр. Это не будет носить какой-то повальный, повсеместный, катастрофический характер, после чего все начнет ломаться, просто легкий гололед, кто-то вообще его не заметит", — сказал Тишковец.