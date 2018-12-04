Милонов призвал закрыть "Битву экстрасенсов"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал закрыть шоу "Битва экстрасенсов", сообщает агентство "Москва". CC0 / Daga_Roszkowska / Милонов предложил законодательно запретить наказывать котов

"Я считаю, что подобные шоу не должны существовать, потому что "Битва экстрасенсов" — это шоу, которое не подтверждается никакими научными исследованиями. На сегодняшний день современная официальная точка зрения в отношении экстрасенсорики имеет негативное определение из разряда фантастики. Шоу нужно срочно запретить", — заявил депутат.

При этом он рассказал, что сам обращался к услугам людей называвших себя экстрасенсами для их проверки. По его словам, все они "оказались абсолютным жульем".

Ранее бывший участник программы заявил, что ему предлагали заплатить за выход в финал шоу. Он отметил, что с него требовали сумму в 450 тысяч рублей. Также он рассказал, что к участникам прикреплены редакторы, которые сообщают им необходимую информацию. По его словам, многие из людей, принимавших участие в шоу, не имели никакого отношения к экстрасенсорике. Продюсер "Битвы экстрасенсов" Марияй Шайкевич заявила, что эти сообщения не соответствуют действительности.