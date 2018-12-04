МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает нецелесообразным наносить на этикетки бутылок надпись "Алкоголь убивает", при этом дополнение текстовых сообщений рисунками, демонстрирующими возможные последствия злоупотребления алкоголем, является избыточным, сообщили в ведомстве.

Законопроект об информировании потребителей спиртных напитков о вреде алкоголя был внесен в Госдуму в октябре депутатом от фракции ЛДПР Владимиром Сысоевым. Во вторник газета "Известия" со ссылкой на отзыв к законопроекту написала, что ФАС поддерживает предложение размещать на бутылках со спиртным надпись о вреде алкоголя.

"ФАС России считает нецелесообразным наносить на этикетки бутылок надпись "Алкоголь убивает", — говорится в сообщении антимонопольной службы.

В отзыве антимонопольный орган указал, что единообразный порядок нанесения информации о вреде алкоголя не окажет дополнительной нагрузки на производителей алкогольной продукции, пояснили в ведомстве. При этом ФАС сочла избыточным дополнение текстовых сообщений рисунками и пиктограммами, демонстрирующими возможные последствия злоупотребления спиртными напитками.

Согласно законопроекту, обязательное размещение рисунков, демонстрирующих тяжелые социальные последствия употребления спиртного, предусматривается только для спиртных напитков, то есть алкогольной продукции, которая произведена с использованием этилового спирта, в том числе водки и коньяка.

В документе отмечается, что для остальных видов алкогольной продукции, таких как вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха, порядок доведения информации о вреде их употребления для здоровья будет устанавливать правительство.

Согласно закону о регулировании производства и оборота алкоголя в РФ, алкогольная продукция, которая находится в розничной продаже на территории России, должна сопровождаться информацией на русском языке, которая, в частности, содержит сведения о наименовании и цене продукции, ее объеме в потребительской таре, наименованиях основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат алкогольной продукции, а также о вреде употребления алкогольной продукции для здоровья.