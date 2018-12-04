В межведомственной комиссии Совбеза обсудили борьбу с браконьерством

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Вопросы борьбы с незаконным выловом водных биоресурсов и их контрабандного вывоза за рубеж обсудили на заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ, сообщает пресс-служба аппарата СБ.

"Вопросы противодействия незаконному вылову водных биоресурсов обсуждены на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по общественной безопасности. Отмечено, что масштабы браконьерского промысла и контрабандного вывоза водных биоресурсов в иностранные государства наносят значительный экономический и экологический ущерб России", — говорится в сообщении.

В связи с этим выработаны меры по повышению эффективности взаимодействия органов государственной власти в области охраны водных биологических ресурсов, а также по предотвращению незаконного оборота, прежде всего рыбы ценных и особо ценных пород, добавили в пресс-службе.

Особое внимание на заседании было уделено мерам по ликвидации мест незаконной переработки и производства рыбы, а также по выявлению финансовых операций, направленных на легализацию преступных доходов.