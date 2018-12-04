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Общество

Петербург отметит 75-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады парадом

(обновлено: 16:44 04.12.2018)
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© РИА Новости / Сергей ШиманскийПерейти в фотобанкТабличка на доме блокадного Ленинграда. Архивное фотоТабличка на доме блокадного Ленинграда. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Шиманский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны, пройдут в северной столице 27 января 2019 года, в их числе будут парад и салют, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Писатель Даниил Гранин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В Петербурге планируют установить памятник Даниилу Гранину

Утвержденный план празднования включает более 120 событий. Планируется, что 26 января на городских мемориалах и в местах воинских захоронений традиционно состоятся торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов.

"В программе 27 января – парад на Дворцовой площади, праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский", мультимедиа представления на фасаде арки Главного штаба и салют у стен Петропавловской крепости. Юбилею Ленинградской Победы будет посвящен полуденный выстрел с Нарышкина бастиона. В честь праздника зажгутся факелы на Ростральных колоннах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поддержку проведения парада 27 января выступили председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев и председатель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.

"Это торжество мужества, героизма, стойкости, и поэтому мы должны праздновать. Мы гордимся тем, что мы наследники победителей и передаем это право гордиться нашей победой внукам и правнукам", – сказал Волобуев, слова которого приводятся в сообщении.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил проработать возможность задействовать в параде исторические знамена воинских подразделений, принимавших участие в обороне Ленинграда, и технику из музейных фондов "Ленрезерва".

Проект будущего музейно-выставочного комплекса Оборона и блокада Ленинграда от архитектурной мастерской Студия 44 Никиты Явейна
© Фото : Администрация Санкт-Петербурга
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Профильным комитетам поручено подготовить подарки для всех ветеранов и блокадников, которые приедут на торжества из других регионов и стран. Отдельное внимание будет уделено созданию комфортных условий для приглашенных на парад ветеранов – планируется организовать обогрев трибун, поставить теплую палатку для отдыха.

По словам Беглова, празднование Ленинградского Дня Победы должно стать ярким событием, которое охватило бы как можно больше горожан. Он предложил дополнить программу праздником в Ледовом дворце, а также экскурсиями для школьников в музеи, посвященные истории Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Кроме того, по его поручению, в социальных сетях появятся публикации о юных героях блокады, дополняется в сообщении.

В соответствии с подписанным Бегловым законом в начале следующего года ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, защитники и жители блокадного Ленинграда получат выплату в размере 7 тысяч рублей. По 3 тысячи рублей будет выплачено детям блокады, родившимся до 3 сентября 1945 года. Для этого из бюджета будет выделено более 1,7 миллиарда рублей. Кроме того, город подготовил памятные знаки "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

Жители Ленинграда разбирают завалы, тушат пожары после налетов гитлеровской авиации. Ленинград в дни блокады
© РИА Новости / Борис Кудояров
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Блокада города Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

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