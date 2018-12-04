Путин поручил тверскому губернатору решить вопрос с зарплатами

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Тверской области Игорю Рудене решить вопрос с задолженностями по зарплате перед работниками предприятий – не только обанкротившихся и уже не работающих, но и действующих, сообщается на сайте Кремля.
"Это по старым предприятиям, которые обанкротились либо не работают. У нас этот процесс находится под контролем. Что касается бюджетников и остальных сфер, то у нас это стоит на особом контроле", — продолжил он.
Путин в ответ возразил, что "речь идёт не только о тех предприятиях, которые обанкротились, есть и действующие предприятия". "Посмотрите ещё раз и с собственниками поработайте", — сказал он.
Глава области заверил, что всё обязательно проверят.
Говоря о финансовых показателях региона в текущем году, Руденя сообщил о снижении долга по коммерческим кредитам. Он уточнил, что снижение дошло до уровня 56% по структуре внутреннего долга, с 2016 года выплачено практически три миллиарда рублей долга коммерческим организациям и банкам.
"Да, мы выполняем все указы, которыми нам предписано следить за МРОТ. И чтобы у нас был рост зарплаты в бюджетной сфере, мы последние изменения в бюджет приняли в ноябре, и на следующий год также заложили рост не менее 4,2%, для того чтобы заработная плата была не меньше МРОТ", — отметил Руденя.