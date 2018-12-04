Путин поручил тверскому губернатору решить вопрос с зарплатами

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Тверской области Игорю Рудене решить вопрос с задолженностями по зарплате перед работниками предприятий – не только обанкротившихся и уже не работающих, но и действующих, сообщается на сайте Кремля.

Во вторник глава государства провел рабочую встречу с руководителем Тверской области. В ходе встречи Путин поинтересовался суммой задолженности по зарплате. Руденя в ответ проинформировал, что сейчас задолженность самая минимальная, которая была в регионе; по его словам, сегодня она составляет порядка 60 миллионов рублей.

"Это по старым предприятиям, которые обанкротились либо не работают. У нас этот процесс находится под контролем. Что касается бюджетников и остальных сфер, то у нас это стоит на особом контроле", — продолжил он.

Путин в ответ возразил, что "речь идёт не только о тех предприятиях, которые обанкротились, есть и действующие предприятия". "Посмотрите ещё раз и с собственниками поработайте", — сказал он.

Глава области заверил, что всё обязательно проверят.

Говоря о финансовых показателях региона в текущем году, Руденя сообщил о снижении долга по коммерческим кредитам. Он уточнил, что снижение дошло до уровня 56% по структуре внутреннего долга, с 2016 года выплачено практически три миллиарда рублей долга коммерческим организациям и банкам.

Путин упомянул, что рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в регионе составил 110,3% за девять месяцев.

"Да, мы выполняем все указы, которыми нам предписано следить за МРОТ. И чтобы у нас был рост зарплаты в бюджетной сфере, мы последние изменения в бюджет приняли в ноябре, и на следующий год также заложили рост не менее 4,2%, для того чтобы заработная плата была не меньше МРОТ", — отметил Руденя.