МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Москве

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Столичные спасатели предупреждают о гололеде и мокром снеге в ближайший час и до ночи среды, 5 декабря.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил в среду "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололеда.

"Уважаемые москвичи и гости столицы. По информации Росгидромет в ближайший час с сохранением ночью 5 декабря в Москве ожидаются гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах", — говорится в сообщении в Twitter.

Столичные спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, избегать внезапных маневров а также быть осторожными и внимательными.