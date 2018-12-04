Нижегородские власти упростят передачу земельных участков многодетным

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в региональный парламент законопроект об усовершенствовании способов предоставления земельных участков в собственность многодетным семьям для жилищного строительства, сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно действующему региональному закону, многодетным семьям земельные участки предоставляются в собственность на период действия договора аренды на них и на период постройки жилого дома. Если семьи не успевают построить жилье за время аренды, они лишаются земли.

"И многодетные семьи, и администрации муниципалитетов ранее выражали нарекания в отношении существующего механизма предоставления земельных участков. Оказалось, что далеко не все смогли в таких условиях построить дома, а те, кто не смогли, лишались участков и оставались должниками. Это недопустимо. По моему поручению министерством имущественных и земельных отношений был разработан законопроект по предоставлению участков многодетным семьям сразу в собственность без необходимости заключения договора аренды. Правки в закон полностью отвечают задачам, поставленным по поддержке многодетных семей в проекте Стратегии развития Нижегородской области", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Губернатор также отметил, что в случае принятия законопроекта земельный участок сможет стать предметом залога в банке, и многодетные семьи смогут взять кредит на постройку дома. Рассмотреть законопроект планируется 20 декабря — на последнем заседании законодательного собрания региона в 2018 году.

Кроме того, глава региона поручил до 2021 года обеспечить участками для индивидуального жилищного строительства все многодетные семьи, поставленные на учёт до 1 января 2019 года. По информации регионального министерства имущества, имеющихся земель достаточно для того, чтобы обеспечить всех многодетных, состоящих на учёте на сегодняшний день. Так, в 2019 году планируется предусмотреть выделение 1,7 тысячи земельных участков, что составит 40% от стоящих в очереди.

Другие новости региона читайте здесь>>>