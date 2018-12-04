Стадион в Ленинградской области может стать тренировочной базой к Евро-2020

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Стадион в поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области может стать тренировочной базой для футболистов перед чемпионатом Европы по футболу-2020, сообщил журналистам губернатор Александр Дрозденко.

"Сборная Хорватии, которая дошла до финала чемпионата мира, на ней тренировалась. Теперь поступило предложение, чтобы стадион в Рощино и база рядом с ним были задействованы в футбольном Евро-2020", — сказал Дрозденко.

Губернатор добавил, что в районе стадиона "Рощино-Арена" построят ледовый дворец, уже началась работа над проектным решением. Согласно планам строительства, одна из стен дворца станет также крытой трибуной стадиона "Рощино-Арена".

Матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. Сборная России по футболу в результате жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 попала в группу I, где ей предстоит сыграть с командами Бельгии, Кипра, Шотландии, Казахстана и Сан-Марино.

Церемония жеребьевки квалификации Евро-2020 прошла в воскресенье в Дублине. Согласно формату отборочного турнира, в финальную стадию чемпионата Европы напрямую проходят первые две команды из каждой группы. Оставшиеся четыре путевки в финальный этап турнира будут разыграны в марте 2020 года в Лиге наций. Отборочный турнир стартует 21 марта 2019 года.

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