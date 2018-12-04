Все МФЦ Липецкой области готовы принимать инвалидов

ЛИПЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Власти Липецкой области во всех 23 МФЦ региона создали все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба администрации области.

"Люди, живущие в Липецкой области, должны почувствовать перемены к лучшему. Они должны быть уверены, что власть слышит их, понимает их проблемы и решает их. Задача, поставленная мне президентом, — сделать Липецкую область лидером. Качественно улучшить жизнь в регионе. И эта задача будет выполнена", — цитирует пресс-служба слова главы региона Игоря Артамонова.

По данным пресс-службы, ежегодно из областного бюджета на развитие МФЦ выделяются около 300 миллионов рублей.

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