Депздрав Югры стал обладателем премии за качество и безопасность медицины

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 дек — РИА Новости. Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры стал лауреатом первой степени ежегодной премии "За качество и безопасность медицинской деятельности", сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что премия вручается органам управления здравоохранением регионов России. Награждение состоялось в Москве в рамках всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество-2018".

"Здравоохранение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отмечено премией первой степени, учрежденной Росздравнадзором и Минздравом России", — говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что деятельность ведомства оценивалась по 37 критериям оценки качества и безопасности медицинской деятельности. Депздрав Югры набрал суммарно наибольшее количество баллов.

"Мы всегда говорим, что в центре внимания всей системы здравоохранения находится пациент. По большому счету, все современные преобразования, происходящие в отрасли, направлены на повышение качества оказания медицинской помощи и здоровья каждого югорчанина", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Алексея Добровольского.

Он добавил, что власти автономного округа при этом не вправе забывать об огромной армии медицинских работников, чья деятельность также должна соответствовать самым высоким требованиям качества и безопасности.

Ранее, выступая с отчетом о работе правительства региона в уходящем году, губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула, что основная задача сферы здравоохранения в округе на ближайшую перспективу — дальнейшее приближение медицинской помощи к человеку. Одним из важных направлений работы она назвала включение в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи частных центров. За пять лет число таких организаций в системе обязательного медстрахования региона выросло в четыре раза — до 51.

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