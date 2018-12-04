МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Тверской области Игорю Рудени лично проконтролировать переход ТВ на цифру: не забыть никого, чтобы люди не остались без телевещания.
По его словам, региональные власти подготовили программу поддержки для тех, кто может нуждаться в поддержке, и выделили дополнительные средства.
"И теперь у нас соцзащита сделала программу по выплатам населению, которое может прийти и попросить компенсацию для себя по приобретаемым приставкам для цифрового телевидения, для тех, у кого телевизионные приемники не принимают цифровые сигналы", — добавил губернатор. Он напомнил, что в регионе еще будет несколько недель переходного периода.
"Не забыть никого, чтобы люди не остались без телевещания", — заявил Путин
Со своей стороны губернатор сообщил, что местные власти понимают ответственность, задействованы волонтеры, общественные организации.
Губернатор пообещал контролировать процесс.
"Самое главное, что у людей появилась возможность бесплатно, на безвозмездной основе, смотреть 20 каналов в цифровом качестве. Потому что сегодня в аналоговом качестве у нас есть определенное количество каналов, а остальное – это спутниковое телевидение, кабельное, которое надо оплачивать. А так ты уже переходишь и видишь все в хорошем качестве, все новости идут, и основные каналы, и культурно-познавательные", — пояснил Руденя.