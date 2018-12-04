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Общество

В Москве введут новые тарифы и правила пользования платными парковками

(обновлено: 16:05 04.12.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовЗнаки платной парковки в Москве. Архивное фотоЗнаки платной парковки в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Цена на парковку поднимется в центре Москвы с 15 декабря, тарифы составят от 80 до 380 рублей в час, также с 15 до 5 минут сократится время оплаты парковки, нововведения не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников, а также будут введены точечно по конкретным улицам, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы во вторник.

Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ранее эксперты РЭУ имени Плеханова предложили властям Москвы разгрузить парковки в центре города путем увеличения стоимости на них до цен в подземных паркингах, то есть до 400-500 рублей. Как считают эксперты, изменение стоимости на парковку актуально из-за высокой загрузки улиц и дорог и постоянного роста числа автомобилей в столице, и увеличение тарифов и сокращение бесплатного периода позволит снизить загрузку городских парковок на 15-20% и освободить места для местных жителей.

"Изменения произойдут на улицах внутри Садового кольцах и лишь на нескольких точках у ТТК, где наблюдается сильная загруженность. Стоимость меняется только днем с 8.00 до 21.00, ночью тариф остается прежним. Просим водителей внимательнее смотреть на знаки, которые будут обновлены до 15 декабря, и будут внесены соответствующие изменения в приложение по оплате парковок", — говорится в сообщении.

Так, минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час, такая стоимость будет установлена на улицах между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом — 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час — будет на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час.

Снег в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Максимальный тариф в 380 рублей будет установлен на 1,9% улиц города — около Москва-Сити, Тверской улицы, Арбата и Патриарших прудов, а также улиц Петровка, Неглинная, Романов переулок и других.

В департаменте подчеркнули, что тарифы изменятся на 5% всех парковочных мест в столице, при этом стоимость парковки в 40 и 60 рублей в час сохранится между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также за ним.

"Просим автовладельцев обращать особое внимание на знаки. При этом в дни государственных праздников даже на этих улицах автомобили можно будет по-прежнему оставить бесплатно. Благодаря этим мерам местные жители и автомобилисты, приезжающие ненадолго в центр, смогут найти место для автомобиля на улице или оставить машину на подземной парковке, на которых, как правило, нет дефицита парковочных мест", — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, изменения коснулись и времени оплаты парковки — с 15 декабря оно сократится с 15 до 5 минут. Изменение работы столичного городского пространства в департаменте объяснили экспертными исследованиями и просьбами жителей — по данным ведомства, почти 25% уровня загруженности парковок сегодня создают автомобили, припаркованные без оплаты в течение отведенных бесплатных 15 минут.

Автомобили на парковке
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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"Это создает дополнительный трафик, страдают другие водители, которые не могут найти парковку. При этом 98% автомобилистов оплачивают парковку с помощью мобильного приложения или СМС в течение нескольких минут", — пояснили в департаменте.

Также для жителей центральных районов города будет организовано 76 мест, доступных только для резидентов. В частности, в список вошли улицы Садовническая, Чаянова, Сергея Радонежского, Богословский, Приютинский переулок и другие.

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