МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии вручения премии "Доброволец России-2018" в среду, 5 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

"Пятого декабря, в Международный день волонтера, Владимир Путин примет участие в церемонии вручения ежегодной премии "Доброволец России-2018", которая состоится в рамках Международного форума добровольцев во дворце спорта "ЦСКА Арена", — говорится в сообщении.

Основные номинации, в которых будут отмечены активисты: "Общее дело", "Помощь детям", "Уверенные в будущем", "Рожденные помогать", "Вдохновленные искусством", "Оберегая сердцем", добавляется в сообщении.

Сообщается, что в мероприятиях форума примут участие около 15 тысяч волонтеров из всех регионов России и 120 зарубежных стран.

Шестого декабря 2017 года Путин объявил год добровольца в 2018 году.