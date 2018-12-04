В Московской области Серпухов объединят с поселениями Серпуховского района

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Депутаты Мособлдумы на заседании во вторник приняли закон об объединении городских поселений Оболенск, Пролетарский и сельских поселений Васильевское, Данковское, Дашковское, Калиновское, Липицкое Серпуховского муниципального района с городским округом Серпухов, а также внесли изменения в некоторые законы области о статусе и границах муниципальных образований.

"В октябре текущего года советами депутатов поселений, входящих в состав Серпуховского муниципального района, Серпуховским муниципальным районом, городским округом Серпухов инициировано объединение поселений, входящих в состав Серпуховского муниципального района, с городским округом Серпухов… По результатам публичных слушаний советами депутатов указанных поселений принято решение о согласии на такое объединение", — сказал на заседании председатель совета депутатов городского округа Серпухов Михаил Шульга.

Закон вступит в силу с 30 декабря 2018 года. Прекратятся полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления поселений Серпуховского района. Их полномочия перейдут к органам местного самоуправления городского округа Серпухов. Поселения, объединенные с городским округом Серпухов, утратят статус муниципальных образований. Кроме того, будут изменены границы городского округа Серпухов.