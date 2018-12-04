Региональный чемпионат WorldSkills Russia прошел в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 4 дек — РИА Новости. Итоги VI Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) подвели в Тюменской области. Победители смогут принять участие в отборочных соревнованиях и претендовать на попадание в национальный финал, который пройдет в 2019 году, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В этом году соревнования проходили в трех возрастных категориях. Помимо основного состава и юниоров, за награды чемпионата боролись профессионалы старше 50 лет. Они были представлены в трех компетенциях, вошедших в линейку "Навыки мудрых": "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Медицинский и социальный уход" и "Дошкольное воспитание", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в номинации "Поварское дело" все награды в этом году забрали представители сильного пола, при этом в "Производстве мебели", напротив, себя проявила девушка. Анастасия Игишева завоевала серебро, разбавив мужскую компанию на пьедестале почета.

"Состязания повышают престиж рабочих и инженерных профессий. Они способствуют улучшению качества образования, помогают обеспечить предприятия молодыми, заинтересованными и квалифицированными кадрами. С каждым годом становится больше компетенций по важным направлениям. Кроме того, расширяется и география — в этом году конкурс прошел сразу в двух городах — Тюмени и Тобольске", — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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