Власти Пермского края отправят в санаторий охотников, спасших детей в лесу

УФА, 4 дек — РИА Новости. Власти Пермского края планируют организовать санитарно-курортное лечение для охотников за спасение двух детей, которые сутки не могли выбраться из леса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минсоцразвития региона Ирина Воздвиженская.
Ранее в правительстве края сообщили, что социальные службы наградили двух охотников 10 тысячами рублей и педикюрным набором за спасение двух детей из леса. Местные СМИ перечисляли, что в подарочном пакете были блокноты, ручки, шоколад, матрешка и коробка с названием курорта.
По данным минсоцразвития, охотники Шадрин Геннадий Иванович и Шадрин Геннадий Александрович были приглашены 30 ноября на круглый стол "Внимание, пропал ребенок", организованный общественной организацией "Поиск — Пермь" в рамках краевого семейного форума, где мужчины рассказали, как искали двух пропавших детей.
"Представитель министерства вручил охотниками благодарственные письма, а подарочные наборы, о которых пишут все СМИ, были предоставлены организаторами мероприятия и спонсорами. В данный момент ведомство решает вопрос об организации для мужчин санаторно-курортного лечения", — сказала Воздвиженская.