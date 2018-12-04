Власти Пермского края отправят в санаторий охотников, спасших детей в лесу

Геннадий Шадрин, один из двух охотников, которые нашли ребят, заблудившихся возле поселка Бабичево, Пермского края

Геннадий Шадрин, один из двух охотников, которые нашли ребят, заблудившихся возле поселка Бабичево, Пермского края

УФА, 4 дек — РИА Новости. Власти Пермского края планируют организовать санитарно-курортное лечение для охотников за спасение двух детей, которые сутки не могли выбраться из леса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минсоцразвития региона Ирина Воздвиженская.

Ранее в правительстве края сообщили, что социальные службы наградили двух охотников 10 тысячами рублей и педикюрным набором за спасение двух детей из леса. Местные СМИ перечисляли, что в подарочном пакете были блокноты, ручки, шоколад, матрешка и коробка с названием курорта.

По данным минсоцразвития, охотники Шадрин Геннадий Иванович и Шадрин Геннадий Александрович были приглашены 30 ноября на круглый стол "Внимание, пропал ребенок", организованный общественной организацией "Поиск — Пермь" в рамках краевого семейного форума, где мужчины рассказали, как искали двух пропавших детей.

"Представитель министерства вручил охотниками благодарственные письма, а подарочные наборы, о которых пишут все СМИ, были предоставлены организаторами мероприятия и спонсорами. В данный момент ведомство решает вопрос об организации для мужчин санаторно-курортного лечения", — сказала Воздвиженская.