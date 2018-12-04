В Москве высадили более шести миллионов деревьев и кустарников с 2011 года

Высадка деревьев и кустарников в рамках акции Миллион деревьев в Москве. Архивное фото

Высадка деревьев и кустарников в рамках акции Миллион деревьев в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Порядка 6 миллионов новых деревьев и кустарников высажено в Москве с 2011 года, сообщили во вторник в пресс-службе мэрии столицы по итогам заседания президиума правительства.

"Всего в 2011-2018 годах в Москве было высажено 6 миллионов новых деревьев и кустарников", — сообщили в пресс-службе.

Из них в 2018 году было высажено порядка 1 миллиона новых зеленых насаждений, среди которых 93 тысячи деревьев и 902 тысячи кустарников, уточняется в материалах.

По данным мэрии, в рамках акции "Миллион деревьев", реализуемой в столице с 2013 года, было высажено 100,7 тысячи деревьев и 2,2 миллиона кустарников. Дополнительно озеленено 18,6 тысячи дворов, 2 тысячи из которых озеленили по итогам голосования в проекте "Активный гражданин".

"В 2019 году в Москве планируется высадить свыше 700 тысяч деревьев и кустарников", — добавили в мэрии.