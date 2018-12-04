Москвичи в 2019 году смогут посадить деревья в честь новорожденных детей

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Власти Москвы в 2019 году запустят семейно-экологическую программу "Наше дерево", в рамках нее жители столицы получат возможность высаживать именные деревья в честь своих новорожденных детей, сообщили в пресс-службе мэрии во вторник по итогам заседания президиума правительства.

Идею предложили волонтеры избирательного штаба Сергея Собянина во время выборов.

"В 2019 году в Москве будет начата реализация новой семейно-экологической программы "Наше дерево", в рамках которой родители новорожденных москвичей смогут высаживать именные деревья в городских парках", — сообщили в пресс-службе.