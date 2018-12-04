Псковские власти помогут бывшему узнику концлагеря приобрести жилье

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Бывшему узнику фашистского концлагеря, ветерану железной дороги, инвалиду 2-й группы Михаилу Лобанову окажут помощь в приобретении благоустроенного жилья по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщает пресс-центр областной администрации.

Ранее сообщалось о бывшем узнике фашистского концлагеря 82-летнем Михаиле Лобанове, который уже десятки лет живет в привокзальной пристройке на железнодорожной станции Выдумка Новосокольнического района. Пенсионер вместе с дочерью-инвалидом занимают две комнаты, в которых нет воды, канализации и отопления.

Обращение с просьбой о помощи 82-летнему жителю Новосокольнического района было размещено на официальном портале ведерников.рф, в социальных сетях, и с этого момента вопрос находился в проработке.

"Материальная помощь для улучшения жилищных условий будет оказана малолетнему узнику, ветерану железной дороги, инвалиду 2-й группы Михаилу Лобанову, проживающему с дочерью-инвалидом в привокзальной пристройке на железнодорожной станции Выдумка Новосокольнического района. Соответствующее решение принято губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым", — говорится в сообщении.

Отмечается, что собственный дом Лобанова сгорел в 1980-х годах. Тогда администрация района и РЖД оказали ему как погорельцу адресную помощь, но свой дом он так и не достроил. Привокзальное помещение, в котором он сейчас живет, было предоставлено супруге Лобанова как служебное еще в те времена, когда она работала начальником станции.

По словам Ведерникова, областные власти "разобрались в перипетиях непростой жизненной истории, и ставят точку".

"Михаил Иванович стоит в очереди на улучшение жилищных условий, но предоставить жилье вне очереди ему мы не можем. Это было бы несправедливо по отношению к другим заявителям… Я обсудил сложившуюся ситуацию с главой РЖД Олегом Белозеровым и главой района Виталием Соловьевым. Решили оказать пенсионеру материальную помощь. Для него с дочкой будет приобретена квартира со всеми удобствами. До полного разрешения ситуации взял вопрос на личный контроль", — отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении.