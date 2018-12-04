На северо-востоке Москвы вышли на новый маршрут электробусы

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Электробусы вышли на северо-востоке Москвы на второй по счету маршрут, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября московские электробусы перевезли почти 400 тысяч пассажиров, этим транспортом каждый день пользуются более 7 тысяч человек.

"Четыре электробуса вышли на маршрут №80, который проходит от 6-го микрорайона Бибирева по Алтуфьевскому шоссе, улицам Лескова и Широкой – до Осташковской улицы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут №80 стал вторым по счету, где начали курсировать электробусы. "Преимущества транспорта нового поколения теперь смогут оценить еще больше горожан. По мере поставки мы будем увеличивать число электробусов и выпускать их на маршруты и в других районах столицы. Всего по улицам города сегодня курсирует 21 автобус на электрической тяге", – рассказал главный инженер ГУП "Мосгортранс" Павел Хмелев.

В Мосгортрансе также уточнили, что электробусы в столицу поставляют КамАЗ и ГАЗ. Каждый из них до конца марта 2019 года поставит по 100 электробусов и 31 зарядной станции.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, наличие пандуса и накопительная площадка обеспечивают комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.