Проживающие в Абхазии россияне смогут получать медпомощь на Кубани по ОМС

КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Граждане России, проживающие в Абхазии, смогут получать медпомощь на Кубани в рамках системы ОМС, сообщает администрация Краснодарского края.

Как информируют власти Кубани, соответствующее соглашение в присутствии министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой подписали руководители профильных ведомств Краснодарского края и Абхазии Евгений Филиппов и Тамаз Цахнакия.

"Теперь гражданам России, постоянно проживающим на территории Абхазии, доступна медпомощь в учреждениях здравоохранения Краснодарского края в рамках обязательного медстрахования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным минздрава Абхазии, на сегодняшний день полисы ОМС РФ в республике получила 41 тысяча человек.

Как уточнили РИА Новости в региональном минздраве, документ вступил в силу с момента подписания.