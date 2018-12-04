Москвичи смогут разместить свою фотографию на карте "Тройка"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Жители Москвы смогут разместить свою фотографию на карте "Тройка" после разработки новой билетной системы, сообщает департамент транспорта на странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что новая билетная система, предусматривающая персонализацию карты "Тройка", интеграцию с билетными системами других регионов РФ и специальную программу лояльности, будет разработана для общественного транспорта Москвы в течение 2,5 лет.

"После разработки новой билетной системы для всех видов транспорта Москвы карта "Тройка" станет персональной и на ней можно будет при желании разместить свою фотографию", — говорится в сообщении.

Ранее на портале госзакупок сообщалось, что метрополитен Москвы проводит тендер на создание в течение трех лет новой билетной системы, потратить на эти цели планируется 765 миллионов рублей. В частности, указывалось, что новая система должна интегрироваться с билетными решениями других регионов, а также обеспечивать управление единым городским транспортным приложением "Тройка", в том числе электронным кошельком пассажира, позволяющим оплачивать не только услуги пассажирского транспорта, но и парковки, велопрокат, такси, каршеринг, музеи, парки, катки, центры культурного досуга.

На ее создание отводится 910 календарных дней, планируемый срок эксплуатации должен составить не менее 20 лет.

Кроме того, в новой билетной системе будет заложена возможность оплачивать проезд не только в московском транспорте, но и соседних регионов, что даст возможность другим городам также использовать "Тройку" и столичную систему оплаты проезда.