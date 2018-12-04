МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Снижение требований к обязательной доли солода в пиве не решит проблему "легального фальсификата" на этом рынке, поскольку новые нормы не вводят методы контроля исполнения даже этих сниженных требований, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.

Коллегия Евразийской экономической комиссии в ноябре одобрила проект техрегламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Документ, в частности, вводит ряд определений алкогольной продукции, например, пива. В проекте техрегламента говорится, что при производстве напитка допускается частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов — не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.

При этом, согласно российскому закону о регулировании производства и оборота алкоголя, при производстве пива допускается частичная замена пивоваренного солода зерном, продуктами его переработки или сахаросодержащими продуктами, если их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов не превышает 2% массы заменяемого пивоваренного солода.

"Предлагаемое снижение требований к обязательной доли солода в российской продукции не ликвидируют "правовой пробел", который фактически сегодня позволяет легально производить и реализовывать пивоваренную продукцию с любым количеством солода", — сказали в Роскачестве. "Новое законодательство устанавливает более либеральные требования к продукту, но не вводит методы контроля исполнения даже этих сниженных требований. Поэтому любые нововведения в отношении количества и качества солода не решают проблему так называемого "легального фальсификата", — добавили в организации.

Роскачество также обращает внимание на что, что сейчас действует требование обязательного содержания в пиве не менее 80% солода, однако отсутствуют аттестованные методы идентификации пива и пивных напитков, а именно методики определения количественного содержания солода, несоложеного сырья, сахаросодержащих продуктов.

"Этим пользуются недобросовестные производители, реализуя под видом пива пивные напитки. Сложившаяся ситуация не позволяет контролировать соблюдение законодательного требования к составу пива и пивных напитков, привлекать к ответственности недобросовестных производителей, приводит к потере налоговых поступлений в бюджет. После вступления в силу нового технического регламента без одновременного утверждения методик контроля также невозможно будет осуществлять контроль соблюдения его требований", — сказали в Роскачестве.