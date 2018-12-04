Путину сообщат о призыве не допустить превращения Русского севера в свалку

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Кремле ознакомились с размещенным в СМИ видеообращением жителей Архангельской области, призывающих не допустить превращение Русского севера в свалку, об этом будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, ознакомились ли в Кремле с обращением жителей Архангельской области, которые записали видео с просьбой не допустить превращение Русского севера во всероссийскую свалку и призывом уволить действующего губернатора Игоря Орлова, Песков сказал: "Мы видели в средствах массовой информации это обращение. Безусловно, о нем будет доложено".

На уточняющий вопрос о том, есть ли уже какая-то позиция у Кремля по этому поводу, Песков заметил: "Я пока не могу вам сказать". "Безусловно, нужно этот вопрос с экспертной точки зрения рассмотреть", — подчеркнул он.