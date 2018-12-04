Функции и.о. директора "Артека" перешли к замдиректора Зобову

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Исполняющим обязанности директора международного детского центра "Артек" стал заместитель директора Игорь Зобов, сообщил журналистам Алексей Каспржак, объявивший о своем уходе с поста.

Каспржак во вторник заявил журналистам, что уходит с поста директора детского центра.

"Исполняющим обязанности директора лагеря я оставил заместителя директора Игоря Зобова", — сказал Каспржак. Он напомнил, прерогатива по назначению директора принадлежит правительству РФ, но он выступает за конкурс на должность. "Было бы логичным проведение всероссийского конкурса на замещение данной должности. В ней критериями должны быть не только квалификация и опыт, но и должны быть идеи относительно стратегии развития (Артека)", — заявил Каспржак.

Он отметил, что сложил полномочия накануне, а после пресс-конференции намерен посетить детский центр для итоговой встречи с коллективом и прочтения публичной лекции по теме развития "Артека".

Каспржак напомнил, что занял должность директора в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. За пять лет пропускная способность "Артека" увеличена с 6 до 40 тысяч детей в год. В общей сложности за этот период артековцами стали более 120 тысяч детей, в том числе более 3 200 иностранцев. Инфраструктура "Артека" приведена в соответствие с международными стандартами.

Согласно данным на сайте "Артека", Каспржак родился 24 августа 1979 года. В 2005-2007 годах он занимал должность первого замначальника департамента образования Тверской области. С 2007-го по 2009 год он возглавлял департамент. В 2009 году занял пост начальника департамента финансов Тверской области. С мая 2010 года — заместитель губернатора региона. С августа 2011 года – проректор Московской высшей школы экономики. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Каспржак женат, есть пятеро детей.