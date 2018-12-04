ОНФ соберет идеи по улучшению защиты прав пациентов через приложение

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Общероссийский народный фронт соберет предложения граждан по совершенствованию системы защиты прав пациентов с помощью мобильного приложения "Народный контроль", сообщает пресс-служба движения.

"Общероссийский народный фронт в рамках мобильного приложения "Народный контроль" проведет в декабре сбор предложений граждан по совершенствованию системы защиты прав пациентов. Также на 2019 году запланирован ряд других исследований и рейдов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что приложение "Народный контроль" скачали уже более 10 тысяч человек. Сообщается, что на тестовом этапе проводятся народные опросы по темам 12 площадок ОНФ, соответствующих основным направлениям нового "майского указа". В первом из них приняли участие уже почти 4 тысячи пользователей, он посвящен здоровому образу жизни.

"Понятно, что одними опросами дело не ограничится. Но они необходимы, чтобы получить данные о реальном положении дел, узнать мнение людей и грамотно выстроить предстоящую экспертную работу. Далее мы будем собирать мнения, предложения и пожелания граждан, привлекать их к участию в рейдах и мониторингах, разработке конкретных мер", — приводятся слова координатора мобильного приложения ОНФ Любовь Солдаткина.

Она добавила, что, в декабре 2018 года планируется собрать предложения граждан по совершенствованию системы защиты прав пациентов, а в феврале 2019 года — по развитию санаторно-курортной отрасли. Кроме того, на март, июль и октябрь 2019 года запланированы рейды по аптекам, чтобы проверить наличие льготных лекарств, а каждые полгода — рейды по медорганизациям в малых населенных пунктах.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) — это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.