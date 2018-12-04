Губернатор Алтайского края презентовал сенаторам бренды региона

БАРНАУЛ, 4 дек — РИА Новости. Региональные бренды представил губернатор Алтайского края Виктор Томенко участникам расширенного заседания совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации, сообщает официальный сайт края.

Глава региона рассказал, что для продвижения туризма краевые власти создали бренд "Алтайский край. Всё настоящее". Соответствующий логотип размещают на своих товарах десятки производителей сувениров и ремесленной продукции. Также в регионе брендируют сувенирную полиграфическую продукцию, которую распространяют на туристических мероприятиях региона, а также через единую туристскую информационную систему, уточняет пресс-служба правительства региона.

Помимо этого Томенко представил такие бренды как "Алтайский мед", "Алтайская гречка" и "Алтайские продукты + 100 к здоровью" и другие.

Глава региона считает важным развивать институт интеллектуальной собственности и поддерживать инициативу по введению в правовое поле понятия "географическое указание" (обозначение, фигурирующее на товарах, которые происходят из определенного географического региона и обладают свойствами, репутацией или характерными особенностями, обусловленными преимущественно местом их происхождения).

"Мы в процессе содействия продвижению региональных брендов увидели, что у предприятий зачастую недостаточное представление о возможности эффективно использовать свои конкурентные преимущества, которые возникают на основе зарегистрированной интеллектуальной собственности. Полагаем, что с введением в Гражданский кодекс понятия "географическое указание" может активизироваться работа по расширению перечня охраняемых объектов, созданных на территории нашего региона", — цитирует губернатора Алтайского края пресс-служба регионального правительства.

Другие новости региона читайте здесь>>