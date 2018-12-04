Онкодиспансер в КЧР переехал в новое современное здание

ЧЕРКЕССК, 4 дек — РИА Новости. Республиканский онкологический диспансер в Карачаево-Черкессии переведен в новое здание, соответствующее современным стандартам, сообщает пресс-служба главы региона.

В стокоечном стационаре онкодиспансера функционируют хирургическое, химиотерапевтическое, анестезиолого-реанимационное, онкогематологическое и радиологическое отделения. Поликлиника лечебного учреждения рассчитана на сто посещений в смену.

"Теперь жители республики имеют возможность получить комплексное лечение онкопатологии. Открытие новых отделений позволит пациентам не выезжать за пределы республики, что позволит сократить отвлечение финансовых средств из республиканского бюджета", — прокомментировали в пресс-службе.

Строительство нового здания онкологического центра площадью 5,6 тысяч квадратных метров началось на территории республики по инициативе главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и при поддержке Минздрава России в рамках в рамках реализации ФЦП "Юг России в (2014-2020 годы)".

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