Москвичи смогут записать домашних животных к ветеринару онлайн

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Записать собак и кошек на прием к врачу в государственную ветклинику москвичи теперь смогут через портал госуслуг mos.ru, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Записать домашнее животное на прием к врачу в государственную ветклинику теперь можно через mos.ru. Пока услуга доступна только для владельцев собак и кошек. Электронная запись позволяет попасть на прием в больницу или же вызвать доктора на дом", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, владельцы домашних животных могут онлайн записать питомца на прием к врачу в любую из 27 государственных ветеринарных клиник столицы. Пока сервис доступен только для хозяев кошек и собак, в дальнейшем список животных, которых можно будет удаленно записать к ветеринару, планируется расширить.

"Переход на электронную запись значительно упростит жизнь владельцев домашних животных. Теперь им не нужно стоять в очереди на прием к ветеринарному врачу со своим питомцем. Достаточно выбрать цель визита, удобную дату и время посещения", — рассказал председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

По его словам, через mos.ru можно также вызвать врача на дом, например, для вакцинации или чипирования. Время прибытия специалиста владелец животного выбирает сам.

Сообщается, что записать домашнее животное к ветеринару через mos.ru можно в категории "Окружающая среда и животные" раздела "Услуги", где необходимо выбрать сервис "Запись к ветеринарному врачу". На первом шаге электронной записи необходимо ввести фамилию, имя, отчество и контактную информацию. Если эти данные сохранены в личном кабинете, то при заполнении формы услуги они загрузятся автоматически. Затем нужно заполнить графу "Вид" (кошка или собака). Далее пользователю необходимо выбрать место приема врача — "Ветеринарная клиника" или "На дому".

Список электронных услуг на mos.ru постоянно обновляется. Сейчас доступно более 260 услуг и сервисов.